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Son dakika haberi | "Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi" hizmete alındı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi |

Gelen son dakika haberlerine göre Sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı "Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi" hizmete alındı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı "Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi" hizmete alındı.

Açılış törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Sanatçı Ömür Gedik ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Kartoğlu, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde mutluluğumuza mutluluk katacak ve can dostlarımızın yeni yuvası olacak Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevimiz kapılarını açıyor. Başakşehrimize tam donanımlı harika bir hayvan hastanesi kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yıl önce, yine 4 Ekim'de hastanemizin temelini atmıştık. Bir yıl sonra can dostlarımızın yeni sıcak yuvası olacak hayvan hastanemizi hizmete alıyoruz." diye konuştu.

5 bin 300 metrekarelik arazi üzerine tam donanımlı bir hayvan bakım merkezi kurduklarını ifade eden Kartoğlu, "Kuduz müşahede padogları, alttan ısıtmalı bakım ve tedavi padogları, muayene, operasyon, anestezi ve görüntüleme odası bulunuyor. Laboratuvar, kedi ve köpek üniteleri kanatlı hayvanlarımız için özel alan, yağmur suyu toplama deposu ve daha fazlası Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevimizde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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