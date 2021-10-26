Son dakika haberi! Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi! Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Sinna Kabatepe - Haberler | Sağlık
Son dakika haberi! Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan Murat Eken (42), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan Murat Eken (42), koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Ereğli'de özel bir etüt merkezinde Matematik öğretmeni olan Murat Eken, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalandı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Murat Eken, geçen hafta entübe edildi. Eken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eken'in cenazesi Elmatepe Mahallesi'nde bulunan Yarma Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Eken'in aşı olmadığı öğrenilirken, Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez, herkesin aşı olma konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.


Son dakika haberi! Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Aşı olmayan öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Sinna Kabatepe - Son Dakika Haberleri
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