Son dakika haberi | Anadolu Ajansı'nın "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "19. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Polis Akademisi'nin Anıttepe yerleşkesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Ufuk Ayhan, şimdiye kadar 18 savaş muhabirliği eğitiminin verildiğini, 251 yabancı uyruklu, 148 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 399 muhabirin eğitimlerden geçtiğini bildirdi.

Doğru haber alma ve bilgi edinmenin temel bir insan hakkı olduğunun altını çizen Ayhan, "Savaş muhabirliği eğitimi bizim açımızdan çok önemli. Sizler aslında bizlere doğru haberler i iletecek kişiler olarak savaş öncesi ve sonrasında gittiğiniz bölgelerin görünmeyen askerleri olacaksınız." diye konuştu.

AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar da çatışma ve kriz bölgelerinde çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, bu yüzden savaş muhabirliği eğitiminin çok önemli olduğunu vurguladı.

Eğitim sayesinde çok daha dikkatli ve ne yapacağını bilen gazetecilerin yetişmesine destek olduklarını kaydeden Bayraktar, "Polis Akademisi işin çatışma, kriz ve diğer boyutlarını anlatırken, biz de Haber Akademisi olarak işin gazetecilik boyutunu anlatıyoruz. Burada çok büyük emek veriliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Açılış programına, AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir de katıldı.