Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı - Haberler
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Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 ayrı suç nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, jandarma tarafından saklandığı iş yerine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 ayrı suç nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, jandarma tarafından saklandığı iş yerine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın 'jandarmanın dedektifleri' olarak adlandırılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 'kasten adam öldürme', 'kasten yaralama', 'yağma ve cezaevinden firar' gibi suçlardan aranan Ö.V.K.'nin (28) Armutlu Mahallesi'ne geldiğine yönelik bilgi edindi. Bir iş yerinde saklandığı teyit edilen zanlı, ekiplerin operasyonu sonucu yakalandı. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen Ö.V.K.'nin geçtiğimiz günlerde Çeşme ilçesinde silahlı saldırı olayına karıştığı ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

(Aydın Bektaş/İHA)

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı iş yerine yapılan operasyonla yakalandı - Haberler
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