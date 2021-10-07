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Son dakika haber! Siirt'te gençler ölüme aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çekiniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Siirt'te gençler ölüme aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çekiniyor

Bir son dakika haberine göre Siirt'te gençlerin kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Delikli Taş'ta tehlikeli alanda canlarını hiçe sayarak fotoğraf çektirmesi, görenlerin yüreğini ağzına getiriyor.

SİİRT (İHA) - Siirt'te gençlerin kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Delikli Taş'ta tehlikeli alanda canlarını hiçe sayarak fotoğraf çektirmesi, görenlerin yüreğini ağzına getiriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Botan Vadisi Delikli Taş, vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu. Delikli Taş bölgesine gelen gençler tehlikeli bölgeye geçerek canlarını tehlikeye atıyor. Ölümle burun buruna gelen gençler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekiniyor. Tehlikeli bölüme geçen gençler metrelerce yükseklikte canlarını hiçe sayarak fotoğraf çektirmesi, bu kadarına da pes dedirtti. Fotoğraf çektirmek uğuruna uçurumun kenarına gelen gençler yürekleri ağza getirdi. - SİİRT

Son dakika haber! Siirt'te gençler ölüme aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çekiniyor

Son dakika haber! Siirt'te gençler ölüme aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çekiniyor

Son dakika haber! Siirt'te gençler ölüme aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çekiniyor

Son dakika haber! Siirt'te gençler ölüme aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çekiniyor

Son dakika haber! Siirt'te gençler ölüme aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çekiniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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