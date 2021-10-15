Son dakika haber... SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI CİPİN ALTINDA KALAN TEKSTİLCİ ÖLDÜ

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aracıyla sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek ölümüne neden olan iki çocuk annesi Dilek Kuşçu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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