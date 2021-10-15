Son dakika haber... SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI CİPİN ALTINDA KALAN TEKSTİLCİ ÖLDÜ
Son dakika haberleri: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aracıyla sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek ölümüne neden olan iki çocuk annesi Dilek Kuşçu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aracıyla sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek ölümüne neden olan iki çocuk annesi Dilek Kuşçu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.