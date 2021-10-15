Son dakika haber... SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI CİPİN ALTINDA KALAN TEKSTİLCİ ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika haber... SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI CİPİN ALTINDA KALAN TEKSTİLCİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aracıyla sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek ölümüne neden olan iki çocuk annesi Dilek Kuşçu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde aracıyla sevgilisi Murat Avcı'nın üzerinden geçerek ölümüne neden olan iki çocuk annesi Dilek Kuşçu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Denizli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Son dakika haber... SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI CİPİN ALTINDA KALAN TEKSTİLCİ ÖLDÜ

Son dakika haber... SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI CİPİN ALTINDA KALAN TEKSTİLCİ ÖLDÜ

Son dakika haber... SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI CİPİN ALTINDA KALAN TEKSTİLCİ ÖLDÜ

Son dakika haber... SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI CİPİN ALTINDA KALAN TEKSTİLCİ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... SEVGİLİSİNİN KULLANDIĞI CİPİN ALTINDA KALAN TEKSTİLCİ ÖLDÜ - Haberler
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