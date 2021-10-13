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Son dakika haber... Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen iki kişi gözaltına alındı

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Şanlıurfa'da aile sağlık merkezi çalışanlarına saldırmak isteyen iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da istedikleri ilaçları yazmadıkları gerekçesiyle doktorla tartıştıktan sonra dışarı çıkarılan iki kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da istedikleri ilaçları yazmadıkları gerekçesiyle doktorla tartıştıktan sonra dışarı çıkarılan iki kişi gözaltına alındı.

Eyyübiye ilçesindeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen İ.A. ve K.A, iddiaya göre yakınları için ilaç yazdırmak istedi.

Doktorların, talebe olumsuz yanıt vermesiyle yaşanan tartışma sonrasında İ.A. ile K.A, merkezin dışına çıkarıldı. Söz konusu kişilerin taşkınlık çıkarıp merkezin kapı ve pencerelerini yumruklaması üzerine polisten yardım istendi.

Olay yerine gelen polis ekibi, kimlikleri tespit ettiği İ.A. ve K.A'yı gözaltına aldı.

Bu arada, merkezdeki görevliler tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kuzenlerin kapı ve pencerelere vurma anı yer alıyor.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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