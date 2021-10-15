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Son dakika haber | Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde tali yoldan çıkan hafif ticari araca, ana yolda seyir halinde olan otomobil çarptı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde tali yoldan çıkan hafif ticari araca, ana yolda seyir halinde olan otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonucu iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, kaza anları çevredeki akaryakıt istasyonu kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Nizip-Birecik karayolu Dutluk kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 P 9087 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, tali yoldan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıktı. Bu esnada ana yolda seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 Y 8499 Renault marka otomobil, yola kontrolsüz çıkan ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savruldu.

Kaza anları güvenlik kameralarında

Meydana gelen trafik kazası anları ise çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tali yolda uzun süre bekleyen hafif ticari aracın yola çıktıktan sonra otomobil ile çarpışma anları yer aldı.

Kaza 3 kişi yaralandı

Kaza sonucu, iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber | Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber | Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber | Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber | Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber | Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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