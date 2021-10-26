Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen, Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Öztürk ile 2 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Harun Veli Koçali, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, Sanık Mustafa Öztürk'ün, Salih Memişoğlu ile aralarında ticari ilişkiden kaynaklı husumet bulunduğu, bu nedenle Çekmeköy'deki Park Of İstanbul isimli iş yerine gittiği, taraflar arasında yaşanan tartışma neticesinde Salih Memişoğlu ile çalışanı Ömer Faruk Zengin'i silahla ateş ederek öldürdüğü, Osman Özgölet'i de ağır yaraladığı belirtildi.

Sanık Öztürk'ün daha sonra iş yeri çalışanları Ahmet Haşim Öz'e silah doğrulttuğu anlatılan mütalaada, iş yerinden ayrılacağı sırada da müştekiler Fatih Gümüş ve Halit Akkaya'ya da ateş etmeye çalıştığı bilgisi verildi.

Mütalaada, sanık Mustafa Öztürk'ün, Salih Memişoğlu'na yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ömer Faruk Zengin'e yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Osman Özgölet'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla, 3 kişiye karşı da "silahla tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkında dava açılan 4 sanığın ise sanık Mustafa Öztürk ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine dair yeterli delil bulunamadığı belirtilen mütalaada, bu sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi.

Mütalaanın ardından savunmasını yapan sanık Mustafa Öztürk, Salih Memişoğlu ile aralarında ticari ilişkiden dolayı anlaşmazlıklar bulunduğunu, amacının Memişoğlu'nu öldürmek olmadığını, tehdit etmek amacıyla silah doğrulttuğunu, isteyerek ateş etmediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Salih Memişoğlu'nun ailesinin avukatı Ali Salihoğlu, sanık ve oğullarının Salih Memişoğlu ile anlaşma yaptıklarını, bir büfe işlettiklerini, daha sonra anlaşmazlık nedeniyle işletmenin feshedildiğini, karşı tarafın para talebi üzerine olayın meydana geldiğini, sanığın oğulları ile olayı planladıklarını, bu nedenle onların da cezalandırılmalarını istediklerini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesindeki iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiği, Osman Özgölet'in ise yaralandığı anlatılıyor.

Sanık Öztürk'ün Salih Memişoğlu ile aralarında ticari ilişkiden kaynaklı husumet sebebiyle Park Of İstanbul'da buluştukları, işletmenin ofis bölümüne geçtikleri, ofiste Ömer Faruk Zengin, Mustafa Özgölet ve Ahmet Haşim Öz'ün bulunduğu kaydedilen iddianamede, aralarında yaşanan tartışma neticesinde sanık Öztürk'ün Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'i birden fazla ateş etmek suretiyle öldürdüğü, Osman Özgölet'i ise öldürme kastıyla ateş ederek ağır yaraladığı, bu esnada silah doğrulttuğu Ahmet Haşim Öz'ün ise ofisten dışarıya kaçtığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Öztürk'ün ofis bölümünden ayrılacağı sırada dışarıda bekleyen kişilere de silah doğrulup ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettiği, daha sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı aktarılıyor.

Sanık Öztürk'ün oğulları Ensar ve Bayram Öztürk'ün eyleme iştirak ettiği belirtilen iddianamede, akrabaları olan diğer sanıklar Mehmet Güneş ile Satılmış Güneş'in ise sanığın eylemine yardım ettikleri anlatılıyor.

İddianamede, bu kapsamda Memişoğlu ile çalışanını öldüren Mustafa Öztürk'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve 4 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 36 yıldan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık Öztürk'ün oğulları Ensar ve Bayram Öztürk'ün "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, 2 akrabası Mehmet ve Satılmış Güneş hakkında da "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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