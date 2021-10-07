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Son dakika haber! Kuşadası'nda trafik kazası: Biri yaya, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Kuşadası'nda trafik kazası: Biri yaya, 4 yaralı

Son dakika haberler: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yaya 4 kişi yaralandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yaya 4 kişi yaralandı.

Kaza, Davutlar Karayolu üzeri Karaova Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 JT 583 plakalı otomobil ile 35 DKJ 44 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerin içerisinde bulunan 3 kişi ve bir yaya olmak üzere 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil içerisinde sıkışan bir kişiyi otomobilden çıkarttı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haber! Kuşadası'nda trafik kazası: Biri yaya, 4 yaralı

Son dakika haber! Kuşadası'nda trafik kazası: Biri yaya, 4 yaralı

Son dakika haber! Kuşadası'nda trafik kazası: Biri yaya, 4 yaralı

Son dakika haber! Kuşadası'nda trafik kazası: Biri yaya, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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