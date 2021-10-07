Son dakika: Boğaziçi tutuklamaları için yapılan eyleme polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Buğra BENLİOĞLU/ -BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde eylem sonrası tutuklanan öğrenciler için bir grup öğrenci üniversite önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Öğrencilere müdahale eden polis çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi dün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmış, 7'si ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede savcılığına çıkarılan şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklamaları protesto etmek isteyen bir grup öğrenci bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda eylem yapmak isteyen öğrencilere müdahalede bulunan polis birçok göstericiyi gözaltına aldı.