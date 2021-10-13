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Son dakika haber! GİRESUN'DA ÇUKURDA 10 ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: GİRESUN'da sahilde içerisinde çöplerin de yer aldığı çukurda 10 ölü köpek bulundu.

GİRESUN MERKEZ, GİRESUN (DHA) - GİRESUN'da sahilde içerisinde çöplerin de yer aldığı çukurda 10 ölü köpek bulundu. Çukur, belediye ekiplerince toprakla kapatılırken, köpeklerin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Aksu Mahallesi sahilinde incelemelerde bulunan CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, eski çöp depolama alanı yanındaki çukurda ölü köpeklerin olduğunu fark etti. Bektaş, polis, belediye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından içerisinde çöp poşetleri ve 10 ölü köpeğin bulunduğu çukuru iş makinesiyle toprakla kapattı. Köpek ölümlerine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bektaş, yaşanan duruma tepki gösterdi. Köpeklerin bulunduğu çukurdan çektiği görüntüleri paylaşan Bektaş, 'Kim tarafından nasıl yapıldığını bilmiyoruz; zehirlenerek mi ya da doğal ölüm mü' Yetkilere bilgi verdik, konunun takipçisi olacağız. Yakışmayan bir görüntü. Haber verdik, buraya apar topar gelindi, kepçe ile çukur kapatıldı. Eğer bu itlaf şeklinde toplu bir kıyım ise yanlış, hayvan haklarına aykırı. Eğer doğal ölümler sonucu ise buranın dezenfekte edilip, kireçlenmesi gerekirdi" dedi.

Son dakika haber! GİRESUN'DA ÇUKURDA 10 ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

Son dakika haber! GİRESUN'DA ÇUKURDA 10 ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

Son dakika haber! GİRESUN'DA ÇUKURDA 10 ÖLÜ KÖPEK BULUNDU

Son dakika haber! GİRESUN'DA ÇUKURDA 10 ÖLÜ KÖPEK BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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