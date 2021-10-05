Son dakika haber: El Battani Uzay Evi'ne çocuklardan büyük ilgi

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - - El Battani Uzay Evi'ne çocuklardan büyük ilgi

Kağıthane'de uzay yolculuğu başlıyor

Kağıthane'de El Battani Uzay Evi açıldı

İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi tarafından akılları gökyüzünün çok üstünde olan çocuklar için El Battani Uzay Evi projesinin açılışı yapıldı. Gençlerin bilimle buluşmasının hedeflendiği merkezin en üst katında teleskopla gökyüzü gözlemi yapılabilecek.

Kağıthane'de seçim öncesi sözü verilen 53 proje arasında yer bulan; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uzay ve astronomi dersleri ile enerji verimliliği ve geri dönüşüm eğitimlerinin verileceği Uzay Evi projesinin açılışı yapıldı. Açılışa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye Uzay Aracı Ajans Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ilçe protokolü ve çok sayıda çocuk katıldı. Başkan Öztekin protokolle beraber açılış kurdelesini kesti. Ardından uzay evinde incelemelerde bulundu. Çocuklar ve gençler, açılışı gerçekleşen El Battani Uzay Evi'ne yoğun ilgi gösterdi. Gençler, Ay'a iniş KINECT uygulama, VR uygulama ve ay küre uygulamasını deneyimleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Uzay Evi'nde çocuklara özel astronot kıyafetleri giydirerek uygulamalı eğitimler verilecek. Bu etkinliklerin yanı sıra 180 derece projeksiyon sistemi olan bölümde ise uzayla ilgili temel eğitimler verilecek. Ayrıca çocuklar merkezde teleskopla gökyüzü gözlemi yapılabilecek.

"Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmayacak"

Uzay sistemlerini desteklememiz gerektiğini vurgulayan Türkiye Uzay Aracı Ajans Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Bugün artık uzayın içinde olmadığı hiçbir sistem yok diye biliyoruz. Ülkemiz son zamanlarda savunma sanayisinde büyük atılımlar yaptı. Model silah sistemleri ortaya koydu. Bunlar bütün bilgilerini uzaydan alıyorlar. Uzaydaki sistemlerden destek alarak faaliyetlerini gösterebiliyorlar. Bunu ön görüp uzaydaki sistemleri desteklemezsek yaptığımız yatırımların yarım kalma ihtimali var. Bu yüzden bizler mutlaka uzayda olmalıyız. Uzay sistemlerini desteklemeliyiz. Haber leşme zaten uzaydan her şeyin kontrolü uzaya çıkıyor. Çünkü uzay herkesin ulaşamayacağı bir yer. Avantajları da var. Böylece gelişmiş ülkelere avantaj sağlıyor. Orada yoksanız zaten yoksunuz. Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmayacak. O devirdeyiz şu anda. Uzay ajansı olarak bunun farkındayız. Herkese de anlatmaya çalışıyoruz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Yaptığı bu iş örnek teşkil ediyor. Tüm illerimiz de bu tür çalışmalar var ve hızla da artıyor sayıları. Bizlerde destek veriyoruz. Uzay konusunda topyekün seferberliğe ihtiyacımız var. Bunun da ön adımı önce uzayda ne olup bittiğini bilmekten geçer. Herkesi uzayla ilgilenmeye davet ediyorum" dedi.

"Gezegenleri izleme fırsatı bulacak"

Çocukların uzay merakını gidermek istediklerini anlatan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Amacımız çocuklarımızın uzayla ilgili merakını giderebilecek bir mekan oluşturabilmek. Burada uzaya çıkar gibi merdiven ve koridorlarda bir görüntü oluşuyor. Çıkarken yolun sağında ve solunda Türk İslam Bilim insanları var. Uzay Evi'ne çocuklarımız geldiği zaman ilk önce astronot kıyafeti giyecek. Ardından hatıra fotoğrafı çektirebilecekler. Sonrasında bir üst kata çıkarak gezegenleri izleme fırsatı bulacak. Hem de aya iniş simülatörünü yerinde görmüş olacaklar. Çocuklarımız aynı zamanda astronomi eğitimleri alabilecekler. Bu etkinliklerin yanı sıra 180 projeksiyon sistemi olan bölümde ise uzayla ilgili temel eğitimler verilecek. Çocuklarımız ayrıca teleskopla birlikte gökyüzünü izleme fırsatını bulmuş olacak. Kağıthane'mizden nice çocuklarımız yetişerek başarılı evlatlarımız olacaktır" ifadelerinde bulundu.