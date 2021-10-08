CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞURASI KAPANIŞINDA KONUŞTU

Feridun AÇIKGÖZ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nın kapanış oturumuna katıldı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nın kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 55 farklı ülkeden hükümet temsilcileri, uluslararası toplumdan üst düzey katılımcılar ve ulaştırma alanında uzman özel sektör temsilcileri ufuk açıcı politika önerilerinde bulundu. 'Yeni Lojistik Rotalar ve Türkiye'nin Stratejik Önemi', 'Yeşil Lojistik Uygulamaları ve Sürdürülebilir Ulaşım', 'Yeni Nesil Ulaşım ve Dijital Çağda Ulaştırmanın Geleceği' konularında kayda değer politika önerileri oluştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını gerçekleştirdiği özel oturumla başlayan programın bu son gününde, tüm katılımcıların katkılarıyla sonuç bildirgesi hazırlanmış durumdadır dedi.

'KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ, ASYA-PASİFİK AĞIRLIKLI BİR YAPIDAN UZAKLAŞMAYA BAŞLAMIŞTIR'

Fuat Oktay, Küresel tedarik zinciri, Asya ve özelikle Çin'e bağımlı bir küresel tedarik ağından, Türkiye gibi üretim kalitesini ve lojistik becerisini kanıtlamış olan ülkelere yöneldi. Şuranın ilk gününde ağırlıklı olarak ele alındığı gibi Kovid salgını sebebiyle küresel tedarik zinciri, Asya-Pasifik ağırlıklı bir yapıdan uzaklaşmaya başlamıştır. Aslında salgın öncesi kendini gösteren ticaret savaşları ve korumacı yaklaşımların da etkisiyle pek çok küresel şirketin 'tedarikte ağ zenginleştirmesi' stratejisi izlediğini söylemek mümkündür. Bizim salgın öncesi dönemde de salgın sürecinde de her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Krizleri fırsata çevirmek ve avantajlarla yolumuza devam etmek. İş dünyamızla bir araya geldiğimiz her platformda bunu vurguladık. Halihazırda bölgesel bir üretim ve lojistik üssü olarak küresel bir hub'a dönüşmeyi hedefliyoruz dedik. Bu hedefi belirlerken üretim kapasitemize, iş gücümüze ve sanayimize güvendiğimiz kadar lojistik imkanlarımıza ve mobilite becerilerimize de güvendik diye konuştu.

'YARININ BAŞARILARI DA YİNE SİZLERİN İMZASINI TAŞIYACAK'

Fuat Oktay sözlerini şöyle sürdürdü

İşte o ekibin doğal üyelerini şu an bu salonda görüyorum, bugüne kadar ulaşım ve haber leşme alanlarında sağladığımız başarının mimarları burada. Şura sonuç bildirgemiz gösteriyor ki yeşil lojistik, sıfır emisyonlu ulaşım çözümleri ve akıllı altyapı gibi alanlardaki duyarlılığınızla, yarının başarıları da yine sizlerin imzasını taşıyacak. Özel sektör, kamu ve üniversite iş birliğinin oluşturduğu sinerjiyle ulaşım ve haber leşmede olduğu gibi ulaştırma ve haber leşme teknolojilerinde de öncü ülke konumuna geleceğimize yürekten inanıyorum.

'SEKTÖRDEKİ YERLİ VE MİLLİLİK ORANINI ÇOK DAHA YUKARI ÇIKARIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuşmasında, Türkiye sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı 38 trilyon gayri safi milli hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezi konumundadır. Bu stratejik konumumuzun bize yüklediği misyon ile ülkemizi hava, deniz, kara ve demiryollarının bölgesel kesişme ve hub noktası haline getiriyoruz. Haber leşme sektöründe yerli ve milliliğin ne denli önemli olduğunun bilinciyle 5g teknolojileriyle birlikte sektördeki yerli ve millilik oranını çok daha yukarı çıkarıyoruz. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırarak, seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini arttırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanılmasını mobiliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Avrupa'yı 2050 yılında iklim nötr ilk kıta getirmeyi hedefleyen yeşil mutabakata yönelik ulusal yeşil mutabakat eylem planını da yayınladık ifadelerini kullandı.