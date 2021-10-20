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Son dakika haber! Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürü kazada yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürü kazada yaralandı

Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobildeki İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ve Daire Müdürü Ekrem Ergün yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada tır ile çarpışan otomobildeki İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ve Daire Müdürü Ekrem Ergün yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın yönetimindeki 16 Y 9785 plakalı otomobil, aynı yöne seyir eden Süleyman Balantekin (43) yönetimindeki 16 PN 420 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, tır refüje çıkarak durabildi. Kazada Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ve yanında bulunan Daire Müdürü Ekrem Ergün yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Son dakika haber! Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürü kazada yaralandı

Son dakika haber! Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürü kazada yaralandı

Son dakika haber! Belediye başkan yardımcısı ve daire müdürü kazada yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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