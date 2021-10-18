Son dakika haber | Balıkesir'de 15 yıl önce öldürülen kuzenlerle ilgili davanın görülmesine devam edildi

SEYHAN, ADANA (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan Yeliz E. ile Ahmet Ç. ise duruşmada yer almadı. Maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların avukatlarının bir önceki duruşmadaki reddihakim talebinin reddedildiği belirtildi.

Duruşmada söz alan sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y, suçsuz olduklarını ve tutuklu bulundukları için mağdur olduklarını ileri sürdü.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşma savcısının soruşturmanın genişletilmesi talebi üzerine, başka tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 12 Ocak 2022'ye erteledi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşma savcısının, 11 maddede gerekçelerini sıraladığını ve soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunduğunu belirtti.

Erenci, ayrıca savcının tutuksuz yargılanmaları devam eden Yeliz E. ve Ahmet Ç'nin tutuklu yargılanma talebinin ise mahkeme heyeti tarafından bu aşamada ertelendiğini kaydetti.

Mahkeme heyetinin, daha önce dinlenilmediğini gördüğü tanıkların dinlenilmesini istediğini söyleyen Erenci, şunları kaydetti:

"Örneğin Seyhan Y. ve Ayhan Y'nin kaldığı evin sahibinin ifadesinin alınması istendi. Dolayısıyla duruşma savcısı, tutuksuz sanıklar Yeliz E. ve Ahmet Ç'nin de tutuklanması gerektiğini, delilleri karartma ihtimallerinin ve tanıklara etki etmelerinin mümkün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, savcılığın ve bizim taleplerimizin neredeyse tamamını kabul etti. Bu konuda zaten müzekkereler yazıldı, zorla getirme kararları verildi ancak Y.E. ve A.Ç'nin tutuklanmaları yönündeki talebin bu aşamada reddine karar verdi."

Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri, 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı halde bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E. ve Ahmet Ç, İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

Mahkeme heyeti, daha sonra sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y'nin tutuklanmasına karar vermişti.