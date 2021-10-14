BAKAN SOYLU: 'SİYASİ CİNAYETLER' TARTIŞMASINI MANİPÜLE EDENLERİN YÜZDE 69'U BOT HESAPLARDIR-1 - Haberler
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BAKAN SOYLU: 'SİYASİ CİNAYETLER' TARTIŞMASINI MANİPÜLE EDENLERİN YÜZDE 69'U BOT HESAPLARDIR-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BAKAN SOYLU: 'SİYASİ CİNAYETLER' TARTIŞMASINI MANİPÜLE EDENLERİN YÜZDE 69'U BOT HESAPLARDIR-1

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne konuştu.

İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne konuştu. Soylu 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin, "Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız" dedi.

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Haber: BAKAN SOYLU: 'SİYASİ CİNAYETLER' TARTIŞMASINI MANİPÜLE EDENLERİN YÜZDE 69'U BOT HESAPLARDIR-1 - Haberler
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