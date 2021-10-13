Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, 'Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik' - Haberler
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Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu,

Gelen son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Uluslararası Nakliyeciler Derneği yönetim kurulu üyeleriyle, Levent'te gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Uluslararası Nakliyeciler Derneği yönetim kurulu üyeleriyle, Levent'te gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Uluslararası Nakliyeciler Derneği yönetim kurulu üyeleriyle Levent'te gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Levent'te bulunan Uluslararası Nakliyeciler Derneği ofisinde gerçekleşen toplantıya derneğin yönetim kurulu başkanı Çetin Nuhoğlu ile yönetim kurulu başkan yardımcıları, danışmanlar ve üyeler katıldı.

"7 trilyon 45 milyar Dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeyiz"

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yurdun her noktasına ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşımamızın yanı sıra ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper güç haline getirdik. 4 saatlik uçuş ile 1 milyar 650 Milyon insanın yaşadığı, 38 Trilyon dolar gayri safi milli hasılaya sahip ve 7 Trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezindeyiz. Sadece Çin ile Avrupa Birliği arasındaki yıllık ticaret hacmi 700 milyar dolar seviyelerindedir ve ülkemiz bu dev hacmin en önemli geçiş güzergahıdır. Bizler de son 19 yıldır bu gerçekten hareketle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ulaşım ve iletişim alanındaki yatırımlarımızla çehresi aydınlanan Türkiye'nin gelecek vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

"Dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyetimizi ilan ettik"

Karayolları yatırımlarının öneminden ve gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'yi baştan başa kuşatan konforlu ve emniyetli yollarımızı yaparken aynı zamanda ülkemizin dünya ile bağlarını güçlendirdik, lojistik bir iddia kazandık. Bugün artık, dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyetimizi ilan ettik. Her gün Cumhuriyet'imizin 100. Yılı için koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaşıyoruz. 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 Trilyon 119 Milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve bunun 689,2 milyar lirasını yani yüzde 62'sini karayollarımızın gelişmesine harcadık. Yatırımlarımız sayesinde hem doğu-batı koridorlarında hem de kuzey-güney akslarında altyapı ve üstyapı problemlerini büyük ölçüde çözdük.2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 28 bin 339 kilometreye çıkardık ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolumuzda en önemli dayanağı karayolları yatırımlarımızın oluşturacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Covid döneminde hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle, tüm taşımacılarımızı destekledik"

Covid salgınının sektöre etkilerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, 2020 yılının başından beri dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle neredeyse tüm dünya ekonomilerinde daralmaların görüldüğü bir dönem yaşadık. Bu daralmanın en başta etkilediği alan hiç şüphesiz taşımacılık sektörü oldu. İşte bu zor dönemde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle, tüm taşımacılarımızı destekledik" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizi uluslararası arenada lojistik süper gücü haline getirdik

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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