Son dakika haber... 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta 2020 Haziran ayında aracıyla karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümüne ailesinin de yaralandığı kazada emekli hemşire Hanife Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Zonguldak'ta 2020 Haziran ayında aracıyla karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümüne ailesinin de yaralandığı kazada emekli hemşire Hanife Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Olay, geçtiğimiz yıl Haziran ayında meydana geldi. Hanife Yılmaz idaresindeki hafif ticari Fıat marka 67 ED 414 plakalı araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Zonguldak'tan Çaycuma istikametine giden Cihan A. idaresindeki 67 AH 332 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Cihan Altındağ ve eşi İlkay Altındağ ile oğlu Umut Altındağ yaralanırken 10 yaşındaki diğer çocukları Eymen Burak Altındağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik Dairesi Raporuna göre direksiyon başındaki sorumluluklarını yerine getirmeyerek karşı şeride giren Hanife Yılmaz asli kusurlu bulunurken, Cihan Altındağ'ın çarpışmadan kaçmaya çalıştığı ve olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Hanife Yılmaz ve Kazada yaralanan Cihan Altındağ, eşi İlkay ve oğlu Umut Altındağ da duruşmaya katılarak sanıktan şikayetçi olduklarını yineledi.

Mahkemede konuşan tutuksuz sanık Hanife Yılmaz, "Ben çok üzgünüm hala psikolojim bozuk, 7 ay ceza evindeydim elimden geldiği kadar zararı karşılayacağım. Benimde evlatlarım var. Evlatlarını getiremem ama çok başsağlığı diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti kazada ağır yaralanan Cihan Altındağ için adli tıp rapor talep ederek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK

Son dakika haber... 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında

Son dakika haber... 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Kubilay Aka Ece Üner Gökhan Çıra
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... 10 yaşındaki Eymen'in öldüğü kazada yargılanan hemşire hakim karşısında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:30:22. #1.13#