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Son dakika gündem: Washington'da hafta boyu süren çevre protestosunda 600'ü aşkın gözaltı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Washington'da hafta boyu süren çevre protestosunda 600'ü aşkın gözaltı

Son dakika haberleri: NEW ABD'nin başkenti Washington'da hafta boyunca çevreci aktivistler tarafından sürdürülen protestolarda gözaltı sayısının 600'ü aştığı belirtildi.

NEW ABD'nin başkenti Washington'da hafta boyunca çevreci aktivistler tarafından sürdürülen protestolarda gözaltı sayısının 600'ü aştığı belirtildi.

Amerikan Kızılderilileri ve diğer çevreci gönüllüler tarafından Washington'da düzenlenen protestolarda sadece dün 80'e yakın kişi gözaltına alındı. 11 Ekim'de başlayıp hafta boyunca süren gösterilerin organizatörleri, 5 günde toplam gözaltı sayısının 600'ün üzerine çıktığını söyledi.

Başkent polisi, 78 kişinin yol kapatma veya izdiham oluşturmaktan gözaltına alındığını, 3 göstericinin ise polise saldırmakla suçlandığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini iklim değişikliği sorunuyla ilgili acil önlem almamakla suçlayan çevreciler, yeni fosil yakıt projelerinin durdurulması çağrısında bulundu.

"İnsan Fosil Yakıtlara Karşı" mottosuyla yola çıkılan protestonun beşinci gününde Kongre binasına yürüyen eylemciler, "Fosil yakıtlara oy vermedik" yazan pankartlarla Biden'dan yeni petrol boru hatlarını ve diğer fosil yakıt projelerini onaylamamasını istedi.

Çevreci gençlerden oluşan Zero Hour kuruluşunun yöneticisi Zanagee Artis, "Kasımda iklim başkanı olacağını, boru hatlarını durduracağını söyleyen bir başkana oy vermek için bir seçim yaptık ve şu anda Beyaz Saray ve Kongre'den bir ihanet görüyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 14 Ekim'de çevrecileri destekleyen açıklama yapmış, "Çevreci aktivistlerin önemli söylemleri var ve iklim konusunu 10 değil 20 yıldan bu yana gündemde tutuyorlar." yorumunu yapmıştı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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