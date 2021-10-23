Son dakika gündem: Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler yok olma sürecini yaşıyor

YAĞIŞLARIN azalmasıyla gözle görülür çekilmenin meydana geldiği Van Gölü'nde, suyun dışında kalan mikrobiyalitler, yok olmaya başladı. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, "Binlerce yıllık oluşum olan mikrobiyalitler yüksek buharlaşma nedeniyle bazı yerlerde suyun dışında kaldılar. Bunların güneş ışınına maruz kalmaları yok olmaları demektir" dedi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde, yağışların azalmasıyla gözle görülür çekilme meydana geldi, bazı sahillerde kurak alanlar oluştu. Van Gölü'nde bulunan ve daha önce dalgıçların su altında görebildiği mikrobiyalitler de suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Özellikle Van Gölü'nün diğer sahillerine göre, su derinliği daha az olan Erciş ilçesinin Gölağzı bölgesinde geçen yıl sular altında sadece bir kısmı görünen mikrobiyalitler, bu sene gölden yaklaşık 100 metre uzaklıkta karada kaldı. Yıllardır Van Gölü'nde dalışlar yapan, belgesel çeken su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, binlerce yılda oluşan mikrobiyalitler için uyarıda bulundu. Ceylan, "Binlerce yıl sürede oluşan mikrobiyalitler, yağışların azalması ve yüksek buharlaşma nedeniyle artık yüzeyden görülebiliyorlar. Bu haliyle de yok olma süreçlerini yaşıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan karaya çıkan mikrobiyalitler, fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. Bölgede yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, geçen yıl fotoğraf çekmek için bölgeye geldiğini ve mikrobiyalitlerin bir kısmının sular altında olduğunu söyledi. Bu sene tekrar aynı yere geldiğinde mikrobiyalitlerin karada kaldığını belirten Coşar, "Karaya çıkan mikrobiyalitler bu haliyle çeşitli figürlere benzemiş. Ben de bu anları çekmek için geldim" diye konuştu.