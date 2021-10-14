Son dakika gündem: Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği belirlenip, yakalanan ve önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderilen Suriye uyruklu, PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso'nun ifadesinde, saldırıda kullanılan mühimmatların tatlı kutularında İzmir'e getirildiği ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı Suriyeli PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso, polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, İzmir Adliyesi'ne saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Teröristin, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı da ifade edildi. Delil Hıso, önceki gün polisteki işlemlerinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hıso tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Öte yandan 2. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü mensubu Delil Hıso'nun ifadesi doğrultusunda kimlikleri belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama emri verilmesi talebini uygun buldu.