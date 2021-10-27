BUCA BELEDİYESİ İHALELERİNDE YOLSUZLUK YAPTIKLARI İDDİASIYLA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İZMİR (DHA) - İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Buca Belediyesi'nde düzenlenen operasyonun, 2 yıllık bir çalışma olduğu ortaya çıktı. Şubenin 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı, bu sırada birçok kişinin beyanına başvurduğu ve deliller toplandıktan sonra da operasyonun düğmesine basıldığı belirtildi. Öte yandan operasyon kapsamında şüpheliler arasında bulunan Ö.G.İ'nin de gözaltına alındığı, toplam gözaltı sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. 'HUKUKSUZ BİR ŞEY YAPMADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM'

Operasyon sonrası açıklama yapan Buca Belediyesi Başkanı Erhan Kılıç, arkadaşlarının suçsuz olduklarına inandığını söyledi. Kılıç, 'Belediyemizde çalışan 11 arkadaşımız sabah saatlerinde gözaltına alındılar. Dosyada ne olduğuna dair fazla bilgimiz de yok. Ancak arkadaşlarımın masum olduklarını ve hukuksuz bir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Soruşturmanın selahiyeti açısından çok fazla yorum yapmak da istemiyorum. Arkadaşlarımızın en kısa surede serbest bırakılacaklarını düşünüyorum" dedi.