Son dakika gündem: Bağcılar'da binaya giremeyen hırsız güvenlik kamerasını çaldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde 12 Ekim Salı günü sabah saatlerinde yaşana olayda, apartmanın önünde bir süre dolaşan bir kişi, dış kapıdan içeri girmeye çalıştı.

KAPIYI AÇAMAYINCA GÜVENLİK KAMERASINA GÖZ DİKTİ

Kapıyı açamayınca zil kutusuna yönelen kişi, onu da çıkaramayınca bu defa güvenlik kamerasını fark etti. Merdivenlerin korkuluğuna çıkan şüpheli elindeki aletle apartmanın giriş kapısına bakan güvenlik kamerasını söküp kaçtı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Hırsızın, güvenlik kamerasını çaldığı anları da güvenlik kamerası kaydetti. Sabah güvenlik kamerasının olmadığını fark eden bina sakinleri kayıtları izlemeye başlayınca kameranın çalındığını gördü.

BİNA SAKİNLERİ TEDİRGİN

Daha önce de hırsızlık girişimlerinin yaşandığı binada oturan Hasret Korkmaz tedirgin olduklarını söyleyerek, "Sabah saatlerinde içeri girip hırsızlık yapmayı düşünmüş ama başaramamış. Kameradan buralarda dolaştığını görüyoruz. Sokaktan gelip merdivenden çıkıyor, sağa sola bakıyor. Kamerayı görüp korkuluğa çıkıyor. Elinde kesici bir aletle kamerayı söküp kaçıp gidiyor. Tahminimizde hırsızlık yapmayı düşünüyordu içeri giremedi. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Bugün bizeyse yarın başkasına olacak. Daha önce de iç kapılarımızın dürbünleri söküldü, kapılar zorlandı, zil kamerası çalındı. Ben çalışan bir anneyim, evde çocuklarımın yalnız kaldığı oluyor. O yüzden gerçekten tedirgin oluyorum. Eve sürekli gel-git yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.