Son dakika haber: FETÖ'nün medya yapılanması davasında sanıkların adli kontrolleri kaldırıldı

FETÖ'nün medya yapılanması davasında sanıkların adli kontrolleri kaldırıldı

Davada savunması alınmamış olan sanık Atilla Taş dışında diğer sanıkların adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

İSTANBUL - Yargıtay'ın 8 sanık yönünden bozmasının ardından yeniden görülmesine başlanan FETÖ'nün medya yapılanması davasında, savunması alınmamış olan sanık Atilla Taş dışında diğer sanıkların adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 25 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması davasını 8 sanık yönünden bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, önceki celse tanık olarak dinlenmesine karar verilen 6 kişi tanıklık yaptı. Sanık Ali Akkuş'u tanıdığını söyleyen 3 tanık, Zaman Gazetesinde profesyonel iş kapsamında çalıştığını ve FETÖ ile ilgili propaganda yaptığına rastlamadıklarını kaydetti. Duruşmada dinlenen diğer tanıklarda sanıklar Ünal Tanık ve Yakup Çetin'in FETÖ'yle ilgili herhangi eylemlerine şahit olmadıklarını söyledi. Tanık beyanlarının ardından savunma yapan sanık Ali Akkuş, Zaman Gazetesi dışında bir yerde çalışmadığını belirtti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı görüşünde, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Cemal Azmi Kalyoncu'un haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Atilla Taş'ın Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddeden yargılanması için Adalet Bakanlığı'ndan izin beklendiğini ve bu suçlama yönünden savunmasının alınmamış olduğunu belirterek, adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin görülen ve 25 sanığın yargılandığı dava 8 Mart 2018'de karara bağlanmıştı. Tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatine karar veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Bülent Ceyhan, Emre Soncan ve Said Sefa'nın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Mahkeme, sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun 'anayasayı ihlal' suçundan beraatine karar vermişti.

Sanık Atilla Taş'ı 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum eden mahkeme, sanık Murat Aksoy'u aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı ve iki sanık hakkında da imza şeklinde adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devam etmesine hükmetti. Heyet, sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise istinaf başvurularını 24 Ekim 2018'de karara bağlayarak, usul ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine ve 19 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamlayarak 6 Mart'ta kararını açıklamıştı. Kararda, tutuklu sanıklar Abdullah Kılıç, Hanım Büşra Erdal, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç ve Ufuk Şanlı'nın hakkındaki işlemlerin kanuna uygun yapıldığını kaydederek, hükümlerini onamıştı.

Sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Azmi Kalyoncu, Ali Akkuş ve Atilla Taş yönünden hükümlerinin bozulmasına karar veren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali Akkuş'un adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı doğrultusunda tutuklu sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar vermişti.