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Son Dakika | Ergani'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Son Dakika | Ergani'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Boğaz Barajı çevresinde düzenlediği operasyonda, M.N.E. yakaladı.

Aramada, 418 gram esrar, satışa hazır vaziyette bir miktar metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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