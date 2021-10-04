Son dakika: Çocuk kavgasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocukların kavgasına büyüklerin de dahil olmasıyla meydana gelen pompalı tüfekli kavgada öldüğü belirlenen ve hastanede hayata döndürülen kadın, yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Olay, 2 Ekim akşamı saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Z. (21) eşi Seda Z. ile kuzeni olduğu Demet Kaçan (29) arasında çocuklar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eve giderek pompalı tüfeği aldı. Balkona çıkan Kadir Z. pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda, Demet Kaçan, Serdar K.(35), Gamze K. (32) ve Niyazi G. vücutlarına isabet eden saçmalar sonucunda, Kadir Z. ile Şahin K. ise darp neticesinde yaralandı. Mahalleli tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Hastanede hayata döndürülmüştü, yaşam savaşını kaybetti

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, ağır yaralanan Demet Kaçan ile Şahin K. adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye giderken kalbi duran ve öldüğü öne sürülen Kaçan, hastanede doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldü. Cihaza bağlanan Kaçan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Kadir Z., İsmail Z. ve R.Z'nin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Kadir Z. ve İsmail Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Z. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR