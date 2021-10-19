Son dakika! BRİTİSH COLUMBİA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau First Nation topluluğundan özür diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! BRİTİSH COLUMBİA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau First Nation topluluğundan özür diledi

AA / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau, British Columbia eyaletinin Kamloops kentinde yerli liderlerle bir araya geldi ve 29 Mayıs'ta bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunan yatılı kilise okulundan kurtulanları dinledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, British Columbia eyaletinin Kamloops kentinde yerli liderlerle bir araya geldi ve 29 Mayıs'ta bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunan yatılı kilise okulundan kurtulanları dinledi. Trudeau ayrıca, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü kutlamalarında davetlerine yanıt vermediği için Tk'emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan özür diledi.

Son dakika! BRİTİSH COLUMBİA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau First Nation topluluğundan özür diledi

Son dakika! BRİTİSH COLUMBİA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau First Nation topluluğundan özür diledi

Son dakika! BRİTİSH COLUMBİA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau First Nation topluluğundan özür diledi

Son dakika! BRİTİSH COLUMBİA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau First Nation topluluğundan özür diledi
AA / Mert Alper Derviş - Son Dakika Haberleri
Samsun'da kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü

Samsun'da kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title