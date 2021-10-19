Son dakika! BRİTİSH COLUMBİA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau First Nation topluluğundan özür diledi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, British Columbia eyaletinin Kamloops kentinde yerli liderlerle bir araya geldi ve 29 Mayıs'ta bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntıları bulunan yatılı kilise okulundan kurtulanları dinledi. Trudeau ayrıca, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü kutlamalarında davetlerine yanıt vermediği için Tk'emlúps te Secwépemc First Nation topluluğundan özür diledi.