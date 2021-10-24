Son Dakika | Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre BİTLİS'te takla atan otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

BİTLİS'te takla atan otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tatvan- Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda Kırkbulak köyü yakınında meydana geldi. Hizan'dan Tatvan'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AAH 394 plakalı otomobil, takla attı. Otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Son Dakika | Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title