Son Dakika | Bitlis'te otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

BİTLİS'te takla atan otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ile 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tatvan- Hizan ilçeleri arasındaki kara yolunda Kırkbulak köyü yakınında meydana geldi. Hizan'dan Tatvan'a giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AAH 394 plakalı otomobil, takla attı. Otomobildeki Leyla Ölez hayatını kaybetti, sürücü ve 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.