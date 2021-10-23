Son dakika... Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika... Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bir son dakika haberine göre Bingöl'deki İçpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'deki İçpınar köyünde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Ilıcalar beldesi İçpınar köyü ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesinde 30 orman personeli, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar ve jandarma da destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL

Son dakika... Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika... Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika... Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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