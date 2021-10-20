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Son Dakika | Bakan Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda buluştu

İhlas Haber Ajansı / Hacı Güneş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bakan Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda buluştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerle Diyarbakır Öğretmenevinde bir araya geldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Bakan Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda buluştu

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerle Diyarbakır Öğretmenevinde bir araya geldi.

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Diyarbakır Annelerinin kaldığı Öğretmenevinde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerle kahvaltıda bir araya gelerek basına kapalı olarak bir süre görüşme yaptı. Bakan Soylu'nun, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır Anneleri ile bile bir görüşerek sorunlarını dinlediği belirtildi.

Diyarbakır Öğretmenevinde basına kapalı düzenlenen programdan sonra Bakan Soylu ve beraberindeki heyet Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığına geçti.

Programa, Vali Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal da katıldı.

Son Dakika | Bakan Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda buluştu

Son Dakika | Bakan Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda buluştu

Son Dakika | Bakan Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda buluştu

Son Dakika | Bakan Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle kahvaltıda buluştu
İhlas Haber Ajansı / Hacı Güneş - Son Dakika Haberleri
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