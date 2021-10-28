Son Dakika: Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak Tezkere, önceki gün TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi.

CHP VE HDP "HAYIR" OYU VERDİ

Tezkereye; AK Parti, Mhp, İYİ Parti ve Memleket Partisi "Evet" oyu verdi. Günlerdir "Hayır" oyu kullanacaklarını vurgulayan ve çağrıda bulunan HDP, tezkereye hayır diyen partiler arasında yer aldı. Chp de tezkere için "hayır" oyu kullandı.

"BUNLAR TÜRKİYE KARŞITLARIDIR"

Bu duruma tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu'ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA AYNI HİZADALAR"

Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet'in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır. Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır.

"MİLLETİMİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NI KUTLUYORUM"

Değerli vatandaşlarımızın, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet'in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum."

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