Son Dakika: Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar - Haberler
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Son Dakika: Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki gün TBMM'de oylamaya sunulan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP'ye sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin açıklamasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır" ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'taki görev süresini iki yıl uzatacak Tezkere, önceki gün TBMM Genel Kurulunda düzenlenen oylama ile kabul edildi.

Tezkereye; AK Parti, Mhp, İYİ Parti ve Memleket Partisi "Evet" oyu verdi. Günlerdir "Hayır" oyu kullanacaklarını vurgulayan ve çağrıda bulunan HDP, tezkereye hayır diyen partiler arasında yer aldı. Chp de tezkere için "hayır" oyu kullandı.

Bu duruma tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu'ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır.

Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet'in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır. Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır.

Son Dakika: Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar

Değerli vatandaşlarımızın, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele kahramanlarına, muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhuriyet'in ilelebet var olacağını kararlılıkla vurguluyorum."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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