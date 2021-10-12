Son dakika! Amasya'da yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Amasya'da yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Amasya'da yangın

Son dakika habere göre Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangında mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken buzdolabının üstündeki Kur'an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.

AMASYA (İHA) - Amasya'da tek katlı ahşap evde çıkan yangında mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken buzdolabının üstündeki Kur'an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü köyüne bağlı Belmebük Mahallesi'nde Mehmet Doğan'a ait evin mutfak kısmında yangın çıktı. Köylüler müdahale etmeye çalıştıkları alevlerin büyümesi üzerine durumu Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Mutfaktaki eşyaların tamamına yakını yanıp kullanılamaz hale geldi. Çalışmaya gittikleri tarladan yangını duyar duymaz evlerine dönen ev sahipleri ise alevlerin söndürülmesini endişeli gözlerle izledi.

Yapılan incelemede ise dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen buzdolabının üstündeki Kuran-ı Kerimlerin iç kısımlarının alevlerden etkilenmeyip yanmadığı görüldü. Olayı anlatan Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Selim Keleş, "Buzdolabı ve tezgah tamamen yanmışken buzdolabının üstünde bulunan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerimlerin yanmadığını gördük. Bu durumu hayretle karşıladık" dedi. İtfaiye çavuşu Samet Kurtca da, yanmayan Kuran-ı Kerimlerin sayfalarını karıştırırken çok etkilendiğini söyledi. - AMASYA

Son dakika! Amasya'da yangın

Son dakika! Amasya'da yangın

Son dakika! Amasya'da yangın

Son dakika! Amasya'da yangın

Son dakika! Amasya'da yangın

Son dakika! Amasya'da yangın

Son dakika! Amasya'da yangın

Son dakika! Amasya'da yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Ali Babacan Mustafa Şentop
Magazin Mehmet Ali Erbil Edis Tamer Karadağlı İbrahim Aydemir
Spor Lewis Hamilton Ozan Tufan Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Amasya'da yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:32:50. #1.12#