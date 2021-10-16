Son dakika! Akseki'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Akseki ilçesindeki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesindeki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Murat Can Kuntemur idaresindeki 06 KTC 25 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolu Alaçeşme mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Aliya Balmuldina Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, Akseki-Manavgat kara yolu Kale mevkisinde 42 ADF 131 plakalı kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri