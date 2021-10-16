Son dakika! Akseki'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! Akseki'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika! Akseki'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Akseki ilçesindeki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesindeki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Murat Can Kuntemur idaresindeki 06 KTC 25 plakalı otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolu Alaçeşme mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Aliya Balmuldina Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Akseki-Manavgat kara yolu Kale mevkisinde 42 ADF 131 plakalı kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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