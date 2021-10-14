Son dakika... AK Parti Edirne İl Başkanı İba kentteki yatırımları anlattı

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Selimiye Meydan Projesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı finansmanıyla yapıldığını, belediyenin projesinin uygulandığını söyledi.

İba, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana ekibiyle çalışma sistemini anlattı.

AK Parti hareketinin inanmışlığı merkeze koyan bir siyasi hareket olduğunu belirten İba, "Biz dava ahlakıyla kuşanmış bir siyasi hareketiz, gücümüzü milletten alan hakkın ve halkın rızası için çalışıyoruz. Nerede durduğumuzu neyin mücadelesini verdiğimizi çok iyi biliyoruz. Mesele aldığımız sorumluluğun gereğini yerine getirmek, seçim sandık ikinci planda." dedi.

İba, hedeflerinin Edirne'yi hak ettiği yere taşımak olduğunu vurguladı.

Göreve geldikleri günden bu yana kentin sorunlarını çözmek için uğraş verdiklerini, bunlardan birinin de Selimiye Meydan Projesi olduğunu ifade eden İba, şöyle devam etti:

"Şöyle bir algı oluşmasın, burayı Bakanlığımızın eliyle yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuyla birebir ilgilendi, her aşamasında hassasiyetle garantör oldu. Belediyenin çizdirdiği projeyi uyguladığımız doğrudur ancak burayı Bakanlığımızın finans kaynaklarıyla yapıyoruz. Bunun dışında buranın yapılıyor olması bizim için birinci önceliktir. "

İba, görev sürelerinde Selimiye Cami ve Uzunköprü Köprüsü restorasyonları, dere ıslahları, sulama projeleri, sağlık yatırımları, yol ve gümrük çalışmaları gibi pek çok önemli projenin yürütüldüğünü kaydetti.

-"Altyapıyla ilgili çok şikayet alıyoruz"

Bir soru üzerine, altyapıyla ilgili çok şikayet aldıklarını belirten İba, köy yollarının Edirne yollarından daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Altyapı projesine destek verdiklerini, çalışmaları engelleme iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan İba, şöyle konuştu:

"Bir durdurma bir engelleme asla yok. Biz gerekli desteği verdik ama Edirne'nin hali ortada. Biz de onlara şunu soruyoruz. 'Cebinizden mi harcıyorsunuz' dedi, biz asla cebimizden harcamıyoruz, bütün hizmetler halkın parasıyla yapılıyor. Bunu zaten 10 yaşındaki çocuk da biliyordur. Ama biz bunu söylüyoruz.

Çalışmadığımızı, köylere gitmediğimiz söylemişler, herhalde onların köylere 2 yılda gittiği kadar biz 1 günde gitmişizdir. Sürekli vatandaşla bir aradayız. Ama biz de şunu merak ediyoruz, diyoruz ki 'Siz hangi parayla bu altyapıyı yapamıyorsunuz?' Biz de onlara bu soruyu soruyoruz. Burada biz her zaman olduğu gibi kendimizle yarışıyoruz, yarışmaya da devam edeceğiz. "

İba, siyaseti belirli bir mevki amacıyla değil, verilen görevi en iyi şekilde yapma hedefiyle yaptığını ifade etti.