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Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu 2'si kardeş 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan şoför tutuklandı. Birden fazla kişinin taksirli ölüme sebep olmak suçlanan şoför, adliye çıkışında ise gazetecilerin "Aracı aşırı hızlı kullandığınız doğru mu?" sorusuna "Hayır normal kullanıyordum" cevabını verdi.

Dün İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde, bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin T., (53) idaresindeki servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı

5 ÖLÜ, 5 YARALI

Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk dün toprağa verildi.

Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı

"HIZLI KULLANMIYORDUM"

Kazada minibüsü kullanan Adalettin Ş., geniş jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli 'birden fazla kişinin taksirli ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçlaması ile tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adalettin T., adliye çıkışından kendisini bekleyen gazetecilerin "Hızlı gittiğiniz doğru mu?" sorusuna ise kendinden emin bir şekilde "Hayır normal kullanıyordum" cevabını vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
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Haber: Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı - Haberler
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