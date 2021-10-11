Son Dakika | Adana'da öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Adana'da öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son Dakika | Adana'da öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Büyükgöroğlu'nun kullandığı 01 BCH 70 plakalı öğrenci servisi, Çanaklı Mahallesi'nde öğrencileri evlerine dağıttığı sırada motor kısmından alev aldı.

Büyükgöroğlu, servisteki öğrencileri tahliye edip durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Son Dakika | Adana'da öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Adana'da öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mahmut Özer Devlet Bahçeli
Magazin Işıl Sergen Burak Sergen Amelia Hamlin Pınar Deniz
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin Serdar Aziz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Adana'da öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:30:29. #1.12#