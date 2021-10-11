Son Dakika | Adana'da öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Büyükgöroğlu'nun kullandığı 01 BCH 70 plakalı öğrenci servisi, Çanaklı Mahallesi'nde öğrencileri evlerine dağıttığı sırada motor kısmından alev aldı.
Büyükgöroğlu, servisteki öğrencileri tahliye edip durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.