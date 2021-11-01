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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.10'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilikbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen 189 metre uzunluğundaki gemi, Nara Burnu'nu da geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik botu refakat etti.

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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