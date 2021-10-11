Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi - Haberler
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Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi Şehidin silah arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehidin silah arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı

ELAZIĞ - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit olan Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde zırhlı araca terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen füzeli saldırı sonucunda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit olurken 2 polis de yaralandı. 2 çocuk babası olan 34 yaşındaki şehit Cihat Şahin'in naaşı bugün memleketi Elazığ'a getirildi. Uçaktan indirilen Şahin'in naaşı meslektaşları tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin çocuklarını Araf Tuğra Şahin ve Mehmet Batın Şahin'i kucağında tutan özel harekat polisleri de göz yaşlarına hakim olamadı. Şehidin naaşı havalimanından alındıktan sonra helallik için baba ocağına götürüldü.

Elazığ Havalimanındaki karşılamaya Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, yakınları ve ailesi katıldı.

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi
İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şehit Cihat Şahin'in naaşı memleketi Elazığ'a getirildi - Haberler
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