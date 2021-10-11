Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Kültür Sanat
Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi

Somalili yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in "Mezarcının Karısı" (The Gravedigger's Wife) isimli filmi, ülkesinin ilk Oscar adayı oldu.

Somalili yönetmen Khadar Ayderus Ahmed'in "Mezarcının Karısı" (The Gravedigger's Wife) isimli filmi, ülkesinin ilk Oscar adayı oldu.

ScreenDaily'nin haberine göre, aynı zamanda Finlandiya vatandaşı olan yönetmenin Cibuti'de çektiği film, Somali Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk kez kurduğu Oscar Komitesi tarafından aday gösterildi.

Somali film sektöründeki çok sayıda önemli ismin görev aldığı film, Cannes Film Festivali'nde gösterime girerek de bir ilke imza atarken Toronto Film Festivali'nden ödülle döndü.

Bir mezarcının hastalanan eşini kurtarma ve ailesini bir arada tutma mücadelesini anlatan filmin başrolünde Finlandiya vatandaşı Somalili aktör Ömer Abdi ve Kanada vatandaşı Somalili model Yasmin Warsame oynuyor.

94. Oscar Ödülleri, gelecek sene martta sahiplerini bulacak.

1981 doğumlu yönetmen, 16 yaşında ailesiyle Finlandiya'ya iltica etmişti.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Stefan Kuntz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:07:55. #1.12#