Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu - Haberler
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Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Haberler | Yerel

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu Söke-Davutlar Karayolu üzeri Ağaçlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir kişi öldü, beş kişi de yaralandı.

AYDIN (İHA) - Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

AYDIN - Söke- Davutlar Karayolu üzeri Ağaçlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir kişi öldü, beş kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden şahsın 73 yaşındaki şahsın Esrahim Atik olduğu belirlendi.

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi yakınlarında beton mikseri, yolcu minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AVG 682 plakalı özel bir şirkete ait beton mikseri Davutlar'dan Söke istikametine doğru rampadan iniş yaparken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Beton mikseri ilk olarak çerisinde yolcuların bulunduğu 09 M 41 77 plakalı Söke-Güzelçamlı seferini yapmakta olan yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs yol kenarına savruldu. Ardından karşı yönden gelen 09 LJ 183 plakalı özel otomobile çarpan beton mikseri yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada yolcu minibüsü içinde yer alan 73 yaşındaki Esrahim Atik olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan beton mikseri sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu

Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu
İhlas Haber Ajansı / Levent Tuncer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Söke'deki kazada hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu - Haberler
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