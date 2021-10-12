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Söğütlü Belediye Başkanı Özten, din görevlileri ile bir araya geldi

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Söğütlü Belediye Başkanı Özten, din görevlileri ile bir araya geldi

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle bir araya geldi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle bir araya geldi.

Söğütlü ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Özten, din görevlilerinin kutsal bir görev yaptığını söyledi.

Özten, din görevlilerinin çocuklara Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz kılmayı öğrettiğini dile getirerek, müftülük ve cami görevlilerinin isteklerini her zaman dikkate aldıklarını ve almaya devam edeceklerini kaydetti.

Programa, İl Müftüsü Hasan Başiş, İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli, belediye başkan yardımcıları ile din görevlileri katıldı.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
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