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Skyrim Anniversary Edition Modları Bozabilir!

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Skyrim Anniversary Edition Modları Bozabilir!

"Modsuz Skyrim olmaz!' diyenleri üzecek haberler var!

Önümüzdeki günlerde çıkış yapmaya hazırlanan Skyrim Anniversary Edition modları kullanılmaz hale getirebilir.

Bethesda'nın efsane oyunu, The Elder Scrolls serisinin şimdilik çıkış yapmış olan Skyrim hayatımıza gireli dile kolay tam 10 yıl oldu. Bu 10 yıl içerisinde çıkış yapan her yeni konsolda ve oyun sisteminde kendine yer bulmayı başaran yapım 11 Kasım tarihinde Anniversary Edition ile geri dönmeye hazırlanıyor. Grafiksel olarak ve oynanış bakımından pek çok iyileştirme barındıracak olan bu sürüm oyuna balık tutma gibi bazı yeni mekanikler de ekleyecek. Ancak çıkışına çok az bir sre kalmış olan sürüm bambaşka bir konu ile gündemde. Skyrim'in en popüler modlarından biri olan Skyrim Script Extender (SKSE)'nin yaratıcısına göre bu sürüm pek çok modu tehlikeye atabilir.

Skyrim Anniversary Edition Duyuruldu

Modun geliştiricisi extrwi'nin sözleirne göre Bethesda Visula Studio 2015'i bırakarak Anniversary Edition için Visual Studio 2019'a geçti. Bu da var olan modların ciddi bir kısmının yeniden düzenlenmeden çalışmayacağı manasına geliyor. Temelde doku modları için bir sorun görünmese de pek çok farklı mod bu sürüm ile birlikte çalışmaya uygun olmayacak, en azından elden geçirilene dek.

Oyunun raf ömrünün de bir hayli uzamasına neden olmuş hayran yapımı modlar bu güne dek Bethesda'nın pek çok eksiğini de kapattı. Bethesda oyunlarının olmazsa olmazları olan oyunu görevlerde ilerlenmez hale getiren hataları düzelten modlardan tutun da karakterleri çok daha gerçekçi hale getiren pek çok mod tutkulu oyuncular tarafından ücretsiz bir biçimde topluluğa sunuldu. Bakalım gerçekten de ünlü modcunun dediği gibi Skyrim Anniversary Edition modları kullanılmaz hale getirecek mi?

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