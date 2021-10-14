Şiveydiz nedir? 14 Ekim Masterchef yemekleri! Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz hangi yöreye aittir?

MARDİN (Haberler.com) - Şiveydiz nedir, nasıl yapılır? Şiveydiz hangi yöreye aittir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Şiveydiz tarifi, Gaziantep mutfağına özgü olan enfes lezzette bir yemek tarifidir. Genellikle ilk bahar mevsiminde yapılan ve nisan ve mayıs aylarında aranılan şiveydiz tarifi doğal antibiyotik etkisi taşımaktadır. Sağlığınız açısından da son derece faydalı olacak şiveydiz tarifi, şiveydiz nasıl yapılır sorularının cevaplarını öğrendikten sonra şiveydiz tarifini sofranızdan eksik etmeyeceksiniz. İşte hem sağlıklı hem de lezzeti olan Gaziantep mutfağından çıkmış şiveydiz tarifi.

ŞİVEYDİZ MALZEMELERİ

Yarım çay bardağı zeytinyağı

250 g kuzu kuşbaşı

500 g ayıklanmış taze sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Sıcak su

Üzeri için

Tereyağı

Nane

ŞİVEYDİZ NASIL YAPILIR?

Kuzu etini tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Zeytinyağını ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.

Taze sarımsakları beyaz kısımlarını 3'er santimlik parçalar şeklinde kesin. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin.

Yumuşayana kadar pişirin. Ardından haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin.

Başka bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın. Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılındırın.

Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin ve tuzla tatlandırın. Tereyağını eritip naneyi ekleyin. Naneli sosu yemeğin üzerinde gezdirin.

Şiveydiz yemeğini, pirinç pilavı ve kıl biber turşusu ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

ŞİVEYDİZ DETAYLARI

İçerisinde taze soğan ve sarımsak bulunan şiveydiz tarifi, bu sebzelerin sayesinde antibiyotik özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda şiveydiz tarifi, bahar aylarında düşen bağışıklığınızın da kısa süre içerisinde güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Gaziantep'in çeşitli kültürlerinbuluşmasıyla oluşan zengin mutfağında lahmacun ve kebabların yanı sıra meyve,sebze, tahıl ve etten yapılan yüzlerce çeşit yemek bulunuyor. Mevsimine göre değişik sebze ve meyvelerle yapılan yemeklerle Gaziantep mutfağında bu aylarda şiveydiz tarifi en fazla pişirilen yemekler arasında yer alıyor.

Sizde sağlığınız açısından faydalı olan ve nisan ve mayıs aylarında muhakkak tüketmeniz gereken şiveydiz tarifini hemen uygulamaya geçebilirsiniz.

Şiveydiz tarifini hazırlamak için sabırsızlanoyorsanız size vereceğimiz bilgilere ve ufak ip uçlarına muhakkak dikkat etmenizi öneriyoruz. İşte tadı damaklarınızda yer edecek olan şiveydiz tarifi.

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