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Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

Sivas'ta ilkokul öğrencileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla topladıkları 995 lirayı, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta ilkokul öğrencileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla topladıkları 995 lirayı, belediye bünyesinde ihtiyaç sahipleri için faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören 3-A ve 3-B sınıfı öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenlerinin öncülüğünde kentte yaşayan ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenledi.

Öğrenciler, kampanya kapsamında topladıkları 995 lirayı, kentte 17 yıldır dar gelirli vatandaşlara yardım yapan belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği'ne bağışladı.

Öğretmenleriyle derneğin Gıda Bankası ve market bölümünü gezen öğrenciler, derneğin işleyişi hakkında da bilgi sahibi oldu.

Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Hatice Bülbül, öğrencilere sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatmak amacıyla kampanya düzenlediklerini belirterek, "Hayat Bilgisi dersinde gördüğümüz 'hep birlikte' konusunun uygulanışını çocukların canlı olarak görmesi için sınıfça Hayat Ağacı Derneği'ne bir katkıda bulunmak istedik. Herkes karınca kararınca, gücünün yettiğince destek verdi. Derneği ziyaret eden öğrencilerimiz, ihtiyaç sahiplerine nasıl yardım yapıldığına bizzat şahit oldu." ifadelerini kullandı.

Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

Sivaslı minik yürekler, ihtiyaç sahipleri için yardım topladı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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