Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Dağı ve kent merkezindeki Paşabahçe Mesire Alanı, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Dağı ve kent merkezindeki Paşabahçe Mesire Alanı, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Ulaş ilçesini çevreleyen Tecer Dağları'nda bulunan ve sonbaharla birlikte farklı renklerine bürünen çeşitli türlerdeki ağaçlar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Doğaya yansıyan yeşil ve sarının tonları, bölgeyi farklı bir güzelliğe kavuşturdu.

Özellikle yaz aylarında vatandaşların akınına uğrayan ve sonbahar sessizliğine bürünün Paşabahçe Mesire Alanı da ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Mesire alanında bulunan ve "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evlerinin etrafındaki ağaçlar da yeşil ve sarının farklı tonlarına bürünerek renk cümbüşü oluşturuyor.

Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor

Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor

Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor

Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Hulusi Akar
Magazin Nihal Yalçın İdo Tatlıses Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Yemek Tarifleri Lewis Hamilton Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Numan Kurtulmuş Güzel Sözler Rüya Tabirleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivas'ta Tecer Dağı ve Paşabahçe Mesire Alanı sonbahar renkleriyle etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:13:37. #1.12#