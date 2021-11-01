Sivas'ta tabancayla vurulan kişi öldü
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Camili köyünde, Y.İ.D. (19) ile Y.Y. (28) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Y.İ.D'nin tabancayla ateş ettiği Y.Y, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Y.İ.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Y.Y'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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