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Sivas'ta tabancayla vurulan kişi öldü

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta tabancayla vurulan kişi öldü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Camili köyünde, Y.İ.D. (19) ile Y.Y. (28) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Y.İ.D'nin tabancayla ateş ettiği Y.Y, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Y.İ.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Y.Y'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
28 yaşındaki Özlem, evinde ölü bulundu

28 yaşındaki Özlem, evinde ölü bulundu
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