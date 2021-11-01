Sinop'ta Zorlu Offroad Mücadelesi

SİNOP (Bültenler) - Sinop Offroad Kulübü (SİNOFF) organizasyonunda aynı takımdan benzer bir araç ile Zafer Durmaz-Selçuk Aksöz ekibi ikinciliği elde ederken, EVL Garage takımından Kenan Özsoy-Harun Deynek Nissan Navara ile üçüncü oldular. Yağışlı havanın etkisiyle ağırlaşan parkurun ekiplere zor anlar yaşattığı yarışın takımlar birinciliğini Bitci Racing kazandı.

25 araç ve 50 sporcu katılımıyla Akliman Hamsilos'ta koşulan yarışta, Sınıf SSV'de Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz, Sınıf 1'de Suzuki Grand Vitara ile Şehmuz Oğuz-Selman Aybar, Sınıf 2'de ANDOFF Offroad Team'den Isuzu Rodeo ile Bekir Sami Başkal-Önder Akcengiz, Sınıf 3'te Mitsubishi Pajero ile Ergün Çirkin-Soner Öztürk ve Sınıf 4'te de yarışın üçüncüsü Kenan Özsoy-Harun Deynek sınıf birinciliklerini paylaşan ekipler oldular.

Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası, 20-21 Kasım tarihlerinde 54 Otomobil Sporları Kulübü Derneği tarafından Sakarya'da düzenlenecek dördüncü ayak yarışı ile devam edecek.

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