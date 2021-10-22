Sinop'ta PTT'nin 181. kuruluşu kutlandı

SİNOP (İHA) - Sinop'ta, Ptt'nin 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT AŞ, 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sinop PTT il binasında program düzenlendi. PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle PTT'de gişe sırasında 181. olan Hüseyin Çelik'e ise

Sinop PTT Başmüdür Vekili Sedat Gökyıldırım tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sinop PTT Başmüdür Vekili Sedat Gökyıldırım konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "PTT 23 Ekim 1840 yılında kuruldu. 2021 yılında 181. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz bunun etkinlikleri çerçevesinde Hüseyin beye denk geldi 181. müşterimize bir pul albümü hediye ettik aynı zamanda Sinop Valimizi'de ziyaret ettik ona da hediyemiz oldu aynı pul albümünden kendisine de takdim ettik. Kendisini de ziyarette bulunduk. Daha nice 181 yıllara hizmet etmeyi umuyoruz" dedi.

181. müşteri olan Hüseyin Çelik(62) ise çok şaşırdığını belirterek Sinop PTT Başmüdür Vekili Sedat Gökyıldırım'a teşekkür etti. - SİNOP