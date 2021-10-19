Sinop'ta Muhtarlar Günü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Kenan Türkseven - Haberler | Güncel
Sinop'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

SİNOP (AA) - Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Ünlü, yaptığı açıklamada, muhtarlık müessesesinin 192 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Ünlü, "Muhtarlarımız devlet vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar, demokrasinin temel taşıdır. Bu yıl 6.'sını kutladığımız bu günü bizlere Muhtarlar Günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Gazi Meclisi'mize teşekkürlerimizi sunuyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve meslektaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Törene İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, parti temsilcileri ve çok sayıda köy ve mahalle muhtarı katıldı.

Sinop'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Sinop'ta Muhtarlar Günü kutlandı

AA / Kenan Türkseven - Son Dakika Haberleri
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak

Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title